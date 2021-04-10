Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.
Відновлюється курсування за повноцінним маршрутом таких поїздів:
№45/46 Ужгород-Лисичанськ (відправленням з 11 квітня з Лисичанська, з 12 квітня – з Ужгорода);
№81/82 Ужгород-Київ (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня – з Ужгорода);
№357/358 Київ-Рахів (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня – з Рахова);
№17/18 Харків-Ужгород (з 11 квітня з Харкова, з 12 квітня – з Ужгорода);
№15/16 Харків-Рахів (з 12 квітня з Харкова, з 13 квітня – з Рахова);
№4/3 Запоріжжя-Ужгород (з 12 квітня з Запоріжжя, з 13 квітня – з Ужгорода);
№107/108 Одеса-Ужгород (з Одеси з 11 квітня, з 12 квітня – з Ужгорода);
№13/14 Київ-Чоп, Солотвино-Київ (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня – із Солотвино й Чопа);
№134/133 Миколаїв-Рахів (з 12 квітня з Миколаєва, з 14 квітня – з Рахова);
№26/25 Одеса-Рахів (з 11 квітня з Одеси, з 12 квітня – з Рахова).
Продаж залізничних квитків до вказаного регіону та з нього буде відновлено 10 квітня з 18:00.
- Раніше “Укрзалізниця” відновила інформацію про обмеження руху в “червоних зонах” через ризик поширення COVID-19.