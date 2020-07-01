«Укрзалізниця» відновлює курсування шести потягів, що прямують до курортних міст на Азовському і Чорному морях.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Уточнюється, що відновлять своє курсування після паузи через карантин потяги до Бердянська, Херсона і Новоолексіївки.

Потяг “Харків – Херсон” відновлює щоденне курсування з Харкова з 5 липня, а з Херсона – з 6 липня.

Потяг “Львів – Новоолексіївка” відправляється зі Львова 5 липня, а з Новоолексіївки – 6 липня. До 12 вересня він буде курсувати щодня, після цього – через день.

Потяг “Ковель – Новоолексіївка” відновлює курсування по непарних числах з Ковеля з 7 липня і по парних числах з Новоолексіївки з 8 липня.

Потяг “Львів – Херсон” відновлює щоденне курсування зі Львова з 3 липня, а з Херсона – з 4 липня.

Потяг “Харків – Бердянськ” відновлює курсування з Харкова по непарних числах, а з Бердянська – по парних числах.

Потяг “Хмельницький – Генічеськ” відновлює курсування з 8 липня з Хмельницького і з 9 липня з Генічеська.

Відзначається , що квитки на потяги вже можна купити на офіційному сайті “ Укрзалізниці “ .