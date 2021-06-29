Про це повідомляється на сайті “Укрзалізниці”.

Перший такий поїзд відправиться з Києва 2 липня, а з Тернополя – 3 липня.

З Києва поїзд відправлятиметься щоденно о 16:41 і прибуватиме до Тернополя о 22:47. Зворотно він вирушатиме також щоденно о 4:00 і прибуватиме до столиці о 10:03.

Зупинки передбачені в Козятині, Вінниці, Хмельницькому та Волочиську.

Дорога між містами займатиме шість годин. Попередньо поїзд курсуватиме до 31 серпня в тестовому режимі для вивчення попиту.