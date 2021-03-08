У зв'язку з "червоною зоною" адаптивного карантину на Закарпатті призупиняється регулярне залізничне сполучення. Але "Укрзалізниця" виконає кілька спеціальних рейсів.

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

На даний момент відкрився продаж квитків на рейси, що з’єднують Закарпаття з Києвом, півднем і сходом країни у вівторок, суботу та неділю:

358 / 357 Рахів – Київ: 9, 13, 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12, 13 березня відкриті для повернення до регіону у випадку критичної необхідності);

13 / 14 Солотвино – Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня);

15 / 16 Рахів – Київ: 9 і 13 березня (рейси в зворотному напрямку 8 і 12 березня);

81 / 82 Ужгород – Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня);

108 / 107 Ужгород – Одеса 9 березня (рейс у зворотному напрямку 8 березня);

45 / 46 Ужгород – Лисичанськ 9, 13 та 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня).

При цьому пасажири, які раніше купили квитки на ці рейси до їх перепризначення, зможуть скористатися своїми квитками без обміну. Всі маршрути будуть виконані з обов’язковим дотриманням маскового режиму у вагонах, які пройшли ретельну дезінфекцію.

Варто зазначити, що, згідно із нормами “адаптивного карантину”, який почав діяти в Україні з 24 лютого, в нашій країні знову запроваджено епідемічне зонування: поділ на “карантинні зони” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.

“Червона” зона вводитиметься на території регіону в разі наявності протягом 3 днів підряд двох та більше таких ознак:

• завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, — більш як 65%;

• кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;

• кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — більше ніж 60;

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більш як 20%;

• рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом — більш як 50%.

Наразі до “червоної” зони карантину віднесена лише Івано-Франківська область.