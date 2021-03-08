Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
На даний момент відкрився продаж квитків на рейси, що з’єднують Закарпаття з Києвом, півднем і сходом країни у вівторок, суботу та неділю:
- 358 / 357 Рахів – Київ: 9, 13, 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12, 13 березня відкриті для повернення до регіону у випадку критичної необхідності);
- 13 / 14 Солотвино – Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня);
- 15 / 16 Рахів – Київ: 9 і 13 березня (рейси в зворотному напрямку 8 і 12 березня);
- 81 / 82 Ужгород – Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня);
- 108 / 107 Ужгород – Одеса 9 березня (рейс у зворотному напрямку 8 березня);
- 45 / 46 Ужгород – Лисичанськ 9, 13 та 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12 і 13 березня).
При цьому пасажири, які раніше купили квитки на ці рейси до їх перепризначення, зможуть скористатися своїми квитками без обміну. Всі маршрути будуть виконані з обов’язковим дотриманням маскового режиму у вагонах, які пройшли ретельну дезінфекцію.
Варто зазначити, що, згідно із нормами “адаптивного карантину”, який почав діяти в Україні з 24 лютого, в нашій країні знову запроваджено епідемічне зонування: поділ на “карантинні зони” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
“Червона” зона вводитиметься на території регіону в разі наявності протягом 3 днів підряд двох та більше таких ознак:
• завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, — більш як 65%;
• кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — менше ніж 300;
• кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення — більше ніж 60;
• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більш як 20%;
• рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом — більш як 50%.
Наразі до “червоної” зони карантину віднесена лише Івано-Франківська область.
- У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- Згідно з календарним планом вакцинації, першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 осіб з-поміж медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС. Першим щеплення отримав лікар – реаніматолог з Черкас.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), які повинні бути вакциновані протягом двох років.