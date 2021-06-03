"Укрзалізниця" з 10 червня запустить ще два потяги в напрямку Азовського моря.

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Укрзалізниця” з 10 червня відновлює курсування ще двох “морських” потягів: №472/471 Дніпро — Бердянськ та №552/551 Кривий Ріг — Бердянськ”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вони дадуть можливість оминути автозатори та комфортно дістатися курорту.

Ці поїзди вирушатимуть по парних числах, зворотно — по непарних. Відправлення з Дніпра відбуватиметься о 22:50, прибуття до Бердянська о 08:23; відправлення з Кривого Рогу о 21:20, прибуття до Бердянська о 08:23.