"Укрзалізниця" виконає 5 спецрейсів з Івано-Франківської та Чернівецької областей, які були віднесені до "червоної" зони карантину.

Про це поінформували в пресслужбі “УЗ”.

Спецрейси запустять, щоб вивезти із вказаних областей 3 тисячі пасажирів, яким критично важливо виїхати з “червоної” зони.

Рейси заплановані на 8 та 9 березня.

“Укрзалізниця” виконає 5 спеціальних рейсів 8 та 9 березня для безпечного вивезення понад 3000 пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинних зон”, – зазначається в повідомленні.

Так, найближчим часом буде відкрито продаж на наступні рейси:

• 043/044 Івано-Франківськ-Київ – з відправленням 8 березня о 21:55 і прибуттям 9 березня о 08:48.

• 007/008 Чернівці-Київ – з відправленням 8 березня о 21:08 і прибуттям 9 березня о 09:07.

• 149/150 Ворохта-Полтава – з відправленням 8 березня о 13:51 і прибуттям 9 березня о 10:38.

• 135/136 Чернівці-Одеса – з виїздом 9 березня о 15:35 і прибуттям 10 березня о 10:01.

• 117/118 Чернівці-Київ – з відправленням 9 березня о 19:46 та прибуттям 10 березня о 08:08.

Призначення спецрейсів було узгоджено із Міністерством охорони здоров’я та Міністерством інфраструктури.

“Укрзалізниця” вдячна обом міністерствам та облдержадміністраціям за розуміння необхідності надати людям, що раптово опинилися в “червоній” зоні карантину, можливість цивілізовано та безпечно виїхати з регіону за умов обов’язкового дотримання маскового режиму у вагонах, що пройшли ретельну дезінфекцію”, – йдеться в повідомленні.

Як відомо, “Укрзалізниця” призупиняє продаж квитків на потяги в областях, які потрапляють до “червоної” зони карантину.

Так, із 26 лютого “Укрзалізниця” призупинила продаж квитків на поїзди до Івано-Франківщини та назад.

Крім того, “УЗ” з 7 по 12 березня призупинила продаж квитків до Чернівецької та Житомирської областей через обмеження, пов’язані з розповсюдженням коронавірусу.