Про це повідомила пресслужба УЗ.

У компанії зазначили, що ситуація на залізничній дільниці Новоселиця — Мамалига, через яку курсував поїзд №118/117 Чернігів — Чернівці, залишається складною та потребує комплексного розв’язання.

Тому цей поїзд курсуватиме об’їзним шляхом — через Тернопіль та Заліщики. Через це з маршруту вилучено зупинки на станціях: Новоселиця, Ларга, Кам’янець-Подільський та Дунаївці.

Як організовано сполучення для пасажирів з зазначених станцій?

Чернівці

З міста можна виїхати поїздом №8/7 Чернівці — Київ, до якого Укрзалізниця з 27 вересня додає більше вагонів. Також з понеділка поїзд №118/117 Чернівці — Чернігів продовжить курсувати за зміненим маршрутом.

Зазначається, що виїзду з Чернівців рейсом №118/117 не буде 1 та 2 жовтня, а також 15 та 16 жовтня. Виїзду з Чернігова цим же рейсом не буде: 2 та 3 жовтня, а також 15 та 16 жовтня.

Ларга, Кам’янець-Подільський та Дунаївці

Посадка на цих станціях здійснюватиметься на оперативно призначений поїзд №127/128 Ларга — Чернігів за раніше придбаними квитками на поїзд №117/118.

Гречани

Тут можлива посадка як на поїзд №117/118, так і на №127/128.

“А для пасажирів, які вирушатимуть з Тернополя та Заліщиків, з’явилася +1 можливість дістатися Києва, Чернігова або Чернівців, завдяки об’їзному маршруту поїзда №118/117”, – додали в УЗ.

Що робити з квитками?

Якщо маєте квиток на посадку, наприклад, зі станції Новоселиця, де обмежено рух через провал у земляному полотні, його можна здати та повернути кошти за квитки. Для цього слід звернутися з заявою та квитком до будь-якої каси вокзалу.

Інший варіант — дістатися станцій Ларга або Кам’янець-Подільський і сісти на оперативно призначений поїзд. Тут діють раніше придбані квитки на потяг №117/118.

Зазначимо, 19 вересня у районі карстових печер на перегоні Новоселиця — Мамалига через підмивання ґрунту утворилося провалля. Згодом рух відновили, але вночі 23 вересня виявили повторне просідання ґрунту під колією.