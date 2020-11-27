Про це повідомили у пресслужбі компанії.

“З 1 грудня 2020 року “Укрзалізниця” поновлює реалізацію чайно-кавової продукції у пасажирських поїздах”, — повідомили у компанії, зазначивши, що таке рішення було прийнято у зв’язку з численними зверненнями пасажирів.

Задля дотримання санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм усі напої надаватимуться в одноразовому посуді — гофрованих стаканах місткістю 250 мл.

При цьому ціна послуги не зміниться: чай, кава та вода (0,5 л у пляшці) коштуватимуть 10 гривень, як раніше. Замовити та оплатити напої можна буде при оформленні проїзних квитків онлайн.