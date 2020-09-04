Про це повідомили у пресслужбі “УЗ“.

Як повідомлялося раніше, 3 вересня в Україні оновили карантинні зони в залежності від епідемічного стану в регіонах. “Червону зону” розширили через погіршення ситуації з коронавірусом. Зокрема, до неї буде віднесено місто Тернопіль.

У зв’язку з цим “Укрзалізниця” припиняє посадку пасажирів на потяги далекого спрямування у місті  — дозволена лише висадка пасажирів.

Також тимчасово зі станції не продаватимуть квитки на такі потяги:

  • №21/22 Харків — Трускавець;
  • №12/11 Одеса — Львів;
  • №81/82 Київ — Ужгород;
  • №49/50 Київ — Трускавець;
  • №136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;
  • №108/107 Одеса — Ужгород;
  • №110/109 Львів — Херсон;
  • №41/42 Дніпро — Трускавець;
  • №715/716 Київ — Львів.

Пасажири, які у зв’язку з обмеженнями відмовляться від поїздки, зможуть отримати 100% компенсації вартості квитків, повернувши їх у залізничних касах або через сайт перевізника.

Рынеше міська рада Івано-Франківська подала до суду через рішення Кабінету Міністрів включити місто до “червоної зони” з найжорсткішим карантинними обмеженнями. За словами мера міста Руслана Марцінківа, влада Тернополя теж планує звертатися до суду через рішення уряду.