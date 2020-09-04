Про це повідомили у пресслужбі “УЗ“.
Як повідомлялося раніше, 3 вересня в Україні оновили карантинні зони в залежності від епідемічного стану в регіонах. “Червону зону” розширили через погіршення ситуації з коронавірусом. Зокрема, до неї буде віднесено місто Тернопіль.
У зв’язку з цим “Укрзалізниця” припиняє посадку пасажирів на потяги далекого спрямування у місті — дозволена лише висадка пасажирів.
Також тимчасово зі станції не продаватимуть квитки на такі потяги:
- №21/22 Харків — Трускавець;
- №12/11 Одеса — Львів;
- №81/82 Київ — Ужгород;
- №49/50 Київ — Трускавець;
- №136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;
- №108/107 Одеса — Ужгород;
- №110/109 Львів — Херсон;
- №41/42 Дніпро — Трускавець;
- №715/716 Київ — Львів.
Пасажири, які у зв’язку з обмеженнями відмовляться від поїздки, зможуть отримати 100% компенсації вартості квитків, повернувши їх у залізничних касах або через сайт перевізника.
Рынеше міська рада Івано-Франківська подала до суду через рішення Кабінету Міністрів включити місто до “червоної зони” з найжорсткішим карантинними обмеженнями. За словами мера міста Руслана Марцінківа, влада Тернополя теж планує звертатися до суду через рішення уряду.
- 21 серпня “Укрзалізниця” закрила продаж квитків і зупинила посадку пасажирів на станціях в чотирьох населених пунктах із “червоної” зони карантину.
- Станом на 4 вересня у Тернопільській області зафіксовано 6841 випадок коронавірусу.