Зупинку потягів далекого прямування в Тернополі тимчасово скасовано через потрапляння міста до "червоної зони", де діють найжорсткіші карантинні обмеження.

Про це повідомили у пресслужбі “УЗ“.

Як повідомлялося раніше, 3 вересня в Україні оновили карантинні зони в залежності від епідемічного стану в регіонах. “Червону зону” розширили через погіршення ситуації з коронавірусом. Зокрема, до неї буде віднесено місто Тернопіль.

У зв’язку з цим “Укрзалізниця” припиняє посадку пасажирів на потяги далекого спрямування у місті — дозволена лише висадка пасажирів.

Також тимчасово зі станції не продаватимуть квитки на такі потяги:

№21/22 Харків — Трускавець;

№12/11 Одеса — Львів;

№81/82 Київ — Ужгород;

№49/50 Київ — Трускавець;

№136/135 Снятин — Одеса — Чернівці;

№108/107 Одеса — Ужгород;

№110/109 Львів — Херсон;

№41/42 Дніпро — Трускавець;

№715/716 Київ — Львів.

Пасажири, які у зв’язку з обмеженнями відмовляться від поїздки, зможуть отримати 100% компенсації вартості квитків, повернувши їх у залізничних касах або через сайт перевізника.

Рынеше міська рада Івано-Франківська подала до суду через рішення Кабінету Міністрів включити місто до “червоної зони” з найжорсткішим карантинними обмеженнями. За словами мера міста Руслана Марцінківа, влада Тернополя теж планує звертатися до суду через рішення уряду.