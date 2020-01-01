Про це він повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Ми досягли угоди з приводу реалізації наступного етапу покупки 40 локомотивів. Плануємо, що перші з них ми отримаємо вже в 2020 році”, – пише Кравцов.

Уточнюється, що тристоронній меморандум був підписаний спільно з компанією General Electric Transportation і міністерством інфраструктури України.

“Новий затребуваний рухомий склад значно покращить роботу на теплотязі та покращить в цілому операційну діяльність компанії.

Перша партія локомотивів, їх було 30, вже успішно працює та демонструє свою ефективність. Вони виконують близько 20% усієї вантажної роботи. За нашими підрахунками , у 2019 році тільки завдяки локомотивам GE ми зекономили на пальному близько 100 млн грн“, – додав Кравцов.