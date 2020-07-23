Керівництво "Укрзалізниці" вивчає можливість оновлення пасажирського рухомого складу. Потяги та електропоїзди можуть купити в Швейцарії.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

Українська сторона обговорила можливість такої закупівлі з представниками компанії Stadler.

За словами представника “Укрзалізниці” Івана Юрика, потяги цього виробника добре себе зарекомендували. Зокрема, їх використовують в Білорусі. З огляду на те, що “Укрзалізниця” нічого не заробляє на пасажирських перевезеннях електричками, їх можна буде придбати тільки за бюджетні гроші.

Також потяги Stadler можуть закупити для міської електрички столиці Kyiv City Express.

“Важливим елементом у реалізації програми оновлення рухомого складу проекту Kyiv City Express має стати участь у її фінансуванні місцевої влади міста Києва та державного бюджету, оскільки ця послуга надається населенню державою. Наразі ми ведемо переговори з усіма причетними органами державної влади, аби якомога швидше запустити цей проект”, – сказав Юрик.