Приміське залізничне сполучення після пом'якшення карантину можуть не відновити, оскільки місцева влада винна "Укрзалізниці" понад 500 мільйонів гривень.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

У 2019 місцева влада компенсувала перевізнику тільки 20% вартості проїзду пільговиків.

В.о. голови правління “Укрзалізниці” Іван Юрик зазначив, що така ситуація ставить під загрозу відновлення приміського сполучення.

Він зазначив, що в 2019 році з місцевих бюджетів надійшло 112,3 мільйонів гривень, що компенсувало 21,8% коштів, витрачених на перевезення пільгових категорій населення. Борг на 2019 рік складав 403,4 мільйона гривень.

У 2020 році ситуація лише погіршилася. З початку року було компенсовано тільки 14,6 млн грн, тобто 12,8%. борг зріс на 99,1 млн грн.

Антилідерами по невиплаті коштів “Укрзалізниці” стали Київ, Львів та Харків.