Про це повідомили в прес-службі “Укрзалізниці”.
Додатковий потяг №755 / 756 Київ-Львів-Київ відправлятиметься з Києва о 00:15 і прибуватиме до Львова о 5:47 з зупинкою на станції Коростень.
У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 23:00 і прибуватиме о 05:50.
Зі Львова поїзд курсуватиме з 27 по 29 грудня, а також 3, 4 і 7 січня.
З Києва – з 28 по 30 грудня, і 4, 5, 8 січня.
- Раніше повідомлялося, що “Укрзалізниця” призначила 19 додаткових поїздів, а також продовжила маршрути семи поїздів на період новорічних і різдвяних свят.