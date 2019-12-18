Під час новорічних та різдвяних свят між Києвом і Львовом курсуватиме додатковий швидкісний потяг.

Про це повідомили в прес-службі “Укрзалізниці”.

Додатковий потяг №755 / 756 Київ-Львів-Київ відправлятиметься з Києва о 00:15 і прибуватиме до Львова о 5:47 з зупинкою на станції Коростень.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 23:00 і прибуватиме о 05:50.

Зі Львова поїзд курсуватиме з 27 по 29 грудня, а також 3, 4 і 7 січня.

З Києва – з 28 по 30 грудня, і 4, 5, 8 січня.