Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що АТ "Укрзалізниця" не будуть передавати будь-кому в концесію або приватизацію.

Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

“Ні в концесію, ні в приватизацію, тобто у власність комусь “Укрзалізниця” не має бути передана. У нас немає таких планів. У нас є плани побудувати стратегічне партнерство з Deutsche Bahn з багатьох причин. “Укрзалізниця” – одна з найбільших українських компаній, з сотнями, тисячами людей, які там працюють”, – сказав прем’єр.

За його словами, залучення німецьких фахівців, скоординованих Deutsche Bahn, в уряді розглядається. Те партнерство, яке прописано в меморандумі, передбачає перший етап консультації.