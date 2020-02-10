Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.
“Ні в концесію, ні в приватизацію, тобто у власність комусь “Укрзалізниця” не має бути передана. У нас немає таких планів. У нас є плани побудувати стратегічне партнерство з Deutsche Bahn з багатьох причин. “Укрзалізниця” – одна з найбільших українських компаній, з сотнями, тисячами людей, які там працюють”, – сказав прем’єр.
За його словами, залучення німецьких фахівців, скоординованих Deutsche Bahn, в уряді розглядається. Те партнерство, яке прописано в меморандумі, передбачає перший етап консультації.
- Раніше Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук оголосив про намір передати “Укрзалізницю” в керування Deutsche Bahn AG на 10 років. Глава Уряду уточнив, що про деталі “ще потрібно домовлятися”, і ще повинні бути підписані офіційні документи, “але політичне рішення щодо цього вже прийнято”.
- Згодом німецький національний оператор залізничних перевезень Deutsche Bahn спростував інформацію про те, що керуватиме “Укрзалізницею” протягом 10 років.