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«Укрзалізниця» оголосила конкурс на посаду голови компанії

Наглядова рада "Укрзалізниці" розпочала конкурсну процедуру на посаду нового керівника компанії після звільнення попереднього голови Євгена Кравцова.

Вівторок, 11 лютого 2020, 19:05

Про це повідомляє пресслужба компанії.

До вибору глави “Укрзалізниці” залучили міжнародну компанію з підбору персоналу – Boyden.

“Відбір буде здійснюватися шляхом проведення відкритого та незалежного конкурсу, який не залишить жодної можливості для зовнішнього впливу. Переможця конкурсу обиратимуть за наступними критеріями: високий рівень компетенції, здатність вести Укрзалізницю вперед з огляду на існуючі та, що не менш важливо, майбутні виклики, з якими стикатиметься компанія в процесі трансформації у вільного від корупції, конкурентного за затратами, ефективного оператора, керуючись принципами колегіальності і співпраці з дотриманням найкращих принципів і практик корпоративного управління”, — повідомив глава наглядової ради “Укрзалізниці” Шевка Аджунер.

Для того, щоб взяти участь в конкурсі, всім бажаючим потрібно зв’язатися з компанією Boyden.

Нагадаємо, що голова правління “Укрзалізниці” Євген Кравцов подав у відставку наприкінці грудня 2019 року. Чиновник повідомляв, що розгляд його звернення про припинення контракту має відбутися на початку 2020 року на засіданні наглядової ради “УЗ”. Головою “Укрзалізниці” Кравцов став у січні 2019 року. До цього він виконував обов’язки глави компанії після відставки попереднього керівника Войцеха Бальчуна в серпні 2017 року.

Кабінет міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління “Укрзалізниці” Желька Марчека.

  • 15 листопада минулого року прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Кабмін має намір найближчим часом прийняти рішення про зміну керівництва “Укрзалізниці” через скарги працівників. Згодом керівник “УЗ” Євген Кравцов звернувся до наглядової ради компанії для розгляду питання про його звільнення.
  • Раніше Кабінет Міністрів України повернув АТ “Укрзалізниця” до сфери управління Міністерства інфраструктури. Передбачалося, що компанія буде розділена на трьох операторів: оператора інфраструктури, вантажного перевізника і пасажирського перевізника. Сама компанія стане публічною (IPO).
Теги: конкурс, Укрзалізниця

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