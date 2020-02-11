«Укрзалізниця» оголосила конкурс на посаду голови компанії

Про це повідомляє пресслужба компанії.

До вибору глави “Укрзалізниці” залучили міжнародну компанію з підбору персоналу – Boyden.

“Відбір буде здійснюватися шляхом проведення відкритого та незалежного конкурсу, який не залишить жодної можливості для зовнішнього впливу. Переможця конкурсу обиратимуть за наступними критеріями: високий рівень компетенції, здатність вести Укрзалізницю вперед з огляду на існуючі та, що не менш важливо, майбутні виклики, з якими стикатиметься компанія в процесі трансформації у вільного від корупції, конкурентного за затратами, ефективного оператора, керуючись принципами колегіальності і співпраці з дотриманням найкращих принципів і практик корпоративного управління”, — повідомив глава наглядової ради “Укрзалізниці” Шевка Аджунер.

Для того, щоб взяти участь в конкурсі, всім бажаючим потрібно зв’язатися з компанією Boyden.