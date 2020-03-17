Про це повідомляється на сайті Кабміну.
Офіційна заборона почне діяти о 12:00 18 березня.
“При цьому АТ “Укрзалізниці” дозволено здійснювати окремі пасажирські рейси у внутрішньому залізничному сполученні, рішення по яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з Мінінфраструктури та МОЗ, або ж міжнародному залізничному сполученні за погодженням з Мінінфраструктури, МЗС і Держприкордонслужбою”, – сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. 16 березня зафіксовано ще два випадки в Києві, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавируса в світі.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.
- 16 березня Кабінет Міністрів прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.