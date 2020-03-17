Незважаючи на заборону Кабміном внутрішнього і міжнародного залізничного сполучення, "Укрзалізниця" виконуватиме деякі рейси за погодженням в кожному конкретному випадку.

Про це повідомляється на сайті Кабміну.

Офіційна заборона почне діяти о 12:00 18 березня.

“При цьому АТ “Укрзалізниці” дозволено здійснювати окремі пасажирські рейси у внутрішньому залізничному сполученні, рішення по яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з Мінінфраструктури та МОЗ, або ж міжнародному залізничному сполученні за погодженням з Мінінфраструктури, МЗС і Держприкордонслужбою”, – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. 16 березня зафіксовано ще два випадки в Києві, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон.