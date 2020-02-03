У ЗМІ повідомляють, що "Укрзалізниця" дозволила виграти тендер фірмам, пов'язаним з екс-міністром екології Миколою Злочевським.

Про це повідомляється в розслідуванні проекту “Наші гроші”.

“Філія “Центр забезпечення виробництва” АТ “Українська залізниця” на переговорній процедурі закупівлі газу 31 січня по чотирьом з п’яти лотів відхилила кілька дешевих пропозицій і оголосила про намір укласти договір на суму 201,13 млн грн з ТОВ “Укр газ ресурс” і ТОВ “Благогаз збут”. У цих фірм хочуть замовити по 20 мільйонів кубометрів газу в кожної”, – йдеться в матеріалі.

Уточнюється, що розслідувачі керувалися інформацією з системи “Прозорро”.

В той же час повідомляється, що засновником ТОВ “Укр газ ресурс” є Андрій Кучков – чоловік Карини Злочевській, дочки екс-міністра екології Миколи Злочевського.

Відзначається, що Кучков був присутній безпосередньо на засіданні тендерного комітету “Укрзалізниці”, де був знятий на відео:

Також Андрій Кучков потрапляв на відео журналістів “ Народного контролю “ в 2016 році разом зі своєю дружиною Кариною :

Також наголошується, що виданням “Реаліст“ зять Злочевського називався ідейним натхненником плану по відбілюванню репутації екс–міністра, в якому фігурувала організація форуму в Монте–Карло фірмою “Бурізма“ в 2017 році.

Тоді Злочевський був відображений на фото з віце–прем’єром Володимиром Кістіон, заступником міністра енергетики Наталією Бойко і головою податкового комітету Верховної Ради Ніною Южаніною.

