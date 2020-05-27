Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Він зазначив, що через онлайн-сервіси та в залізничних касах можна придбати квитки на потяги:

  • Київ — Запоріжжя (№37/38, №732/731 і №737/738);
  • Київ — Бердянськ (№116/115);
  • Київ — Покровський (№136/135 і №734/733);
  • Київ — Кривий Ріг (№76/75);
  • Київ — Херсон (№102/101 і №766/765);
  • Київ — Новоолексіївка (№12/11);
  • Київ — Дніпро (№79/80);
  • Суми-Київ / Вінниця (779/780).

УЗ Укрзалізиця

Як відомо, пасажирів в потяги не пускатимуть без захисних масок, їм також  вимірюватимуть температуру під час перевірки квитків.

Стюардес і стюардів обіцяють забезпечити засобами індивідуального захисту. До і після кожного рейсу будуть проводити санобробку вагонів.