Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Він зазначив, що через онлайн-сервіси та в залізничних касах можна придбати квитки на потяги:
- Київ — Запоріжжя (№37/38, №732/731 і №737/738);
- Київ — Бердянськ (№116/115);
- Київ — Покровський (№136/135 і №734/733);
- Київ — Кривий Ріг (№76/75);
- Київ — Херсон (№102/101 і №766/765);
- Київ — Новоолексіївка (№12/11);
- Київ — Дніпро (№79/80);
- Суми-Київ / Вінниця (779/780).
Як відомо, пасажирів в потяги не пускатимуть без захисних масок, їм також вимірюватимуть температуру під час перевірки квитків.
Стюардес і стюардів обіцяють забезпечити засобами індивідуального захисту. До і після кожного рейсу будуть проводити санобробку вагонів.
- У середу, 27 травня, АТ “Укрзалізниця” відновила роботу залізничних квиткових кас на вокзалах.
- Раніше “Укрзалізниця” відкрила продаж квитків на перші 5 потягів Інтерсіті +.
- Також УЗ почала продаж квитків на потяги далекого сполучення.