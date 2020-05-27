Про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Він зазначив, що через онлайн-сервіси та в залізничних касах можна придбати квитки на потяги:

Київ — Запоріжжя (№37/38, №732/731 і №737/738);

Київ — Бердянськ (№116/115);

Київ — Покровський (№136/135 і №734/733);

Київ — Кривий Ріг (№76/75);

Київ — Херсон (№102/101 і №766/765);

Київ — Новоолексіївка (№12/11);

Київ — Дніпро (№79/80);

Суми-Київ / Вінниця (779/780).

Як відомо, пасажирів в потяги не пускатимуть без захисних масок, їм також вимірюватимуть температуру під час перевірки квитків.

Стюардес і стюардів обіцяють забезпечити засобами індивідуального захисту. До і після кожного рейсу будуть проводити санобробку вагонів.