В «Укрзалізниці» оголосили про відкриття продажу квитків ще на п'ять потягів після паузи через коронавірус.

Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці“.

Зокрема, мова йде про такі потяги:

№ 702/701 Львів – Чернівці, який курсуватиме по 1, 2, 4, 5, 6, 7 днях тижня.

№ 41/42 Дніпро – Трускавець курсуватиме через день.

№ 136/135 Чернівці – Одеса буде ходити щодня.

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ курсуватиме один раз на кожні три дні.

№ 317/318 Запоріжжя – Одеса буде ходити через день.

Уточнюється, що квитки на зазначені потяги вже можна купити на офіційному сайті відомства, або в залізничних касах.