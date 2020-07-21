Про це повідомила пресслужба “Укрзалізниці“.
Зокрема, мова йде про такі потяги:
№ 702/701 Львів – Чернівці, який курсуватиме по 1, 2, 4, 5, 6, 7 днях тижня.
№ 41/42 Дніпро – Трускавець курсуватиме через день.
№ 136/135 Чернівці – Одеса буде ходити щодня.
№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ курсуватиме один раз на кожні три дні.
№ 317/318 Запоріжжя – Одеса буде ходити через день.
Уточнюється, що квитки на зазначені потяги вже можна купити на офіційному сайті відомства, або в залізничних касах.
- В “Укрзалізниці” повідомили, що з наступного тижня відновлять курсування 34 приміських та 3 регіональних поїздів.
- В “Укрзалізниці” заявили, що в разі поліпшення епідемічної ситуації в країні планують повноцінно відновити залізничне сполучення вже в серпні.