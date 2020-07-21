Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зокрема, мова йде про такі потяги:

702/701 Львів Чернівці, який курсуватиме по 1, 2, 4, 5, 6, 7 днях тижня.

41/42 Дніпро Трускавець курсуватиме через день.

136/135 Чернівці Одеса буде ходити щодня.

45/46 Ужгород Лисичанськ курсуватиме один раз на кожні три дні.

317/318 Запоріжжя Одеса буде ходити через день.

Уточнюється, що квитки на зазначені потяги вже можна купити на офіційному сайті відомства, або в залізничних касах.

  • В “Укрзалізниці” повідомили, що з наступного тижня відновлять курсування 34 приміських та 3 регіональних поїздів.
  • В “Укрзалізниці” заявили, що в разі поліпшення епідемічної ситуації в країні  планують повноцінно відновити залізничне сполучення вже в серпні.