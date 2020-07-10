В "Укрзалізниці" заявили, що в разі поліпшення епідемічної ситуації в країні, планують повноцінно відновити залізничне сполучення вже в серпні.

Про це сказано на сайті компанії.

Наразі “Укрзалізниця” вже відновила третину поїздів далекого прямування і приміських.

“Зараз в Україні карантин продовжено до 31 липня. Сподіваємося, що в серпні кількість захворювань коронавірусом піде на спад і ми зможемо повноцінно відновити залізничне сполучення з усіма регіонами вже в серпні”, – заявив керівник “Укрзалізниці” Іван Юрик.

Він зазначив, що зараз в напрямку Львова курсують 17 поїздів далекого прямування і 10 приміських.

З урахуванням обмежень по заповнюваності вагонів, розкуповують 90% квитків.

Для посадки в поїзд пасажири зобов’язані надіти захисну маску, пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці в вагон. Пасажирам рекомендується якомога менше пересуватися по вагонах.

Тимчасово в поїздах не будуть пропонуватися напої та кондитерські вироби.