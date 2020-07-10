Про це сказано на сайті компанії.
Наразі “Укрзалізниця” вже відновила третину поїздів далекого прямування і приміських.
“Зараз в Україні карантин продовжено до 31 липня. Сподіваємося, що в серпні кількість захворювань коронавірусом піде на спад і ми зможемо повноцінно відновити залізничне сполучення з усіма регіонами вже в серпні”, – заявив керівник “Укрзалізниці” Іван Юрик.
Він зазначив, що зараз в напрямку Львова курсують 17 поїздів далекого прямування і 10 приміських.
З урахуванням обмежень по заповнюваності вагонів, розкуповують 90% квитків.
Для посадки в поїзд пасажири зобов’язані надіти захисну маску, пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці в вагон. Пасажирам рекомендується якомога менше пересуватися по вагонах.
Тимчасово в поїздах не будуть пропонуватися напої та кондитерські вироби.
- Раніше в “Укрзалізниці” оголосили про відновлення роботи після карантину ще шести регіональних поїздів.
- Також провідники “Укрзалізниці” відтепер беруть електронний студентський квиток при посадці на поїзд з програми “Дія”.