Про це повідомили в прес службі “Укрзалізниці”.

“Сьогодні, 20 січня,”Укрзалізниця “і China Railway Construction Corp. Ltd підписали меморандум про взаєморозуміння. Його метою є співпраця щодо розбудови залізничної інфраструктури України та розвитку залізничних перевезень між країнами”, — йдеться в повідомленні.

В рамках підписаного меморандуму сторони планують обмінюватися досвідом й проводити спільні заходи для розвитку залізничного сполучення “Китай — Україна” та пошуку інвесторів.

“На початку цього року нашою територією пройшов перший контейнерний поїзд Китай — Польща, до цього вже були поїзди до Словаччини, Угорщини та Німеччини. Разом із CRCC ми плануємо визначити можливі інфраструктурні вузькі міста, які є на маршруті Китай — ЄС та розробити план заходів для їх усунення. Це дозволить зробити згаданий маршрут більш швидким та привабливим для клієнтів”, — зазначив Євген Кравцов.

Довідка. China Railway Construction Corp. Ltd — друга найбільша державна будівельна компанія в Китайській Народній Республіці. Діяльність компанії здійснюється по ряду напрямків, зокрема будівництво інфраструктури, залізниць, магістралей, метро тощо. Компанія знаходиться під контролем Державної ради КНР.