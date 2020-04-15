Кабінет Міністрів України сьогодні звільнив Желько Марчека з посади виконуючого обов'язки голови правління "Укрзалізниці" і призначив йому заміну.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Відтак, було підтримано пропозицію наглядової ради АТ “Укрзалізниця” про припинення повноважень Марчека. Він також виключений зі складу членів правління компанії.

“Уряд звільнив Желько Марчека із посади виконуючого обов’язки голови правління “Укрзалізниці” та виключив його зі складу членів правління”, – зазначив Криклій.

Він уточнив, що тимчасово виконувати обов’язки голови правління “УЗ” буде Іван Юрик.

“Конкурс на посаду голови правління, який зараз припинено за рішенням наглядової ради (акціонерного, – ред.) товариства, буде відновлений і продовжений після завершення карантину”, – додав Криклій.

Варто відзначити, що новий тимчасовий керівник “Укрзалізниці” Іван Юрик є членом правління компанії з літа 2019 року. Він очолив стратегічний напрямок залучення інвестицій і роботи з потенційними інвесторами (серед завдань – робота з кредитним портфелем компанії та реструктуризація боргів).

З червня 2018 року Юрик входив до складу наглядової ради компанії, брав участь у роботі комітетів зі стратегії, фінансів та аудиту.

У 2017-2018 роках він працював на керівних посадах агентства сприяння інвестиціям Ukraineinvest. У 2014-2016 роках Юрик був керівником служби міністра Міністерства фінансів України.

У 2010-2014 роках він очолював представництво в Україні інвестиційної компанії Blackstone.

Желько Марчек виконував обов’язки очільника “УЗ” з лютого 2020 року – після дострокового звільнення Євгена Кравцова.