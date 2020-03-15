Про це повідомив в Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Так, міжнародні пасажирські перевезення будуть припинені вже у вівторок, 17 березня. Про дати відновлення поки не повідомляється.
“Укрзалізниця” припиняє міжнародні пасажирські залізничні перевезення з 17 березня (у ніч з 16 на 17) до завершення періоду карантину, спричиненого спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19, або до ухвалення відповідних постанов уряду”, — повідомив Криклій.
Міністр зазначив, що пасажирські перевезення всередині країни і перевезення вантажів між країнами тривають.
“Внутрішнє залізничне пасажирське сполучення наразі здійснюється у штатному режимі відповідно до графіку. Міжнародні залізничні вантажні перевезення, згідно рішення уряду, продовжуються”, — додав він.
Крім цього, Криклій поінформував про заходи протидії поширенню COVID-19 в Україні, які вживає український перевізник.
“Укрзалізниця” постійно вживає заходи з протидії занесенню і поширенню в Україні нового коронавірусу. Зокрема, здійснюється регулярне вологе прибирання та дезінфекція вокзальних приміщень, пасажирських вагонів на шляху прямування та в пунктах обороту. Щогодини проводиться додаткова дезінфекція в місцях найбільшої концентрації пасажирів. Також забезпечено виділення, обладнання і належний стан санітарних тупиків для проведення карантинних заходів на випадок епідемічних ускладнень в поїздах; проведені інструктажі членів поїзних бригад з питань виявлення та профілактики захворювань; на вокзалах облаштовуються приміщення для тимчасової ізоляції хворих з ознаками інфекції”, — зазначив міністр.
Також міністр нагадав, що з 17 березня діє тимчасова заборона перетину держкордону України для іноземців та осіб без громадянства. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску відкриті.
- Нагадаємо, в Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- З опівночі 17 березня буде закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.
- Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.