Про це повідомив в Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Так, міжнародні пасажирські перевезення будуть припинені вже у вівторок, 17 березня. Про дати відновлення поки не повідомляється.

“Укрзалізниця” припиняє міжнародні пасажирські залізничні перевезення з 17 березня (у ніч з 16 на 17) до завершення періоду карантину, спричиненого спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19, або до ухвалення відповідних постанов уряду”, — повідомив Криклій.

Міністр зазначив, що пасажирські перевезення всередині країни і перевезення вантажів між країнами тривають.

“Внутрішнє залізничне пасажирське сполучення наразі здійснюється у штатному режимі відповідно до графіку. Міжнародні залізничні вантажні перевезення, згідно рішення уряду, продовжуються”, — додав він.

Крім цього, Криклій поінформував про заходи протидії поширенню COVID-19 в Україні, які вживає український перевізник.

“Укрзалізниця” постійно вживає заходи з протидії занесенню і поширенню в Україні нового коронавірусу. Зокрема, здійснюється регулярне вологе прибирання та дезінфекція вокзальних приміщень, пасажирських вагонів на шляху прямування та в пунктах обороту. Щогодини проводиться додаткова дезінфекція в місцях найбільшої концентрації пасажирів. Також забезпечено виділення, обладнання і належний стан санітарних тупиків для проведення карантинних заходів на випадок епідемічних ускладнень в поїздах; проведені інструктажі членів поїзних бригад з питань виявлення та профілактики захворювань; на вокзалах облаштовуються приміщення для тимчасової ізоляції хворих з ознаками інфекції”, — зазначив міністр.

Також міністр нагадав, що з 17 березня діє тимчасова заборона перетину держкордону України для іноземців та осіб без громадянства. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску відкриті.