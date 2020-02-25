Про це повідомила пресслужба “УЗ”.

За новим маршрутом поїзд курсуватиме з 29 березня з Миколаєва та з 31 березня – з Рахова.

З Миколаєва поїзд відправлятиметься о 16:10 і прибуватиме до Рахова о 23:37 наступного дня. Поїзд з Рахова відправлятиметься о 00:27 і прибуватиме до Миколаєва в 7:27 наступного дня.

“Завдяки подовженню маршруту поїзда жителі Миколаєва, Херсона, Кривого Рогу, Білої Церкви зможуть дістатися до курортних міст і селищ західної України, Львова, Івано-Франківська, Яремче, Ворохти і Рахова”, – наголошується в повідомленні.