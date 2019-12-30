"Укрзалізниця" пустила електричку в прифронтове селище Верхньоторецьке, вперше з 2014 року відновивши приміський рух на ділянці між станціями "Фенольна" (Новгородське) і "Скотувата" (Верхньоторецьке).

Про це повідомляється на сайті компанії.

З 30 грудня до станції “Скотовате” курсуватимуть дві пари приміських електропоїздів з Лиману – вранці і ввечері. Раніше вони їздили тільки до “Фенольна”.

“Крім призначення поїздів далекого сполучення, які з’єднують схід країни з іншими регіонами, ми розвиваємо і місцеві залізничні перевезення. Так, ще влітку залізничники відновили рух на дільниці Волноваха — Південнодонбаська. А вже зараз, напередодні новорічних та різдвяних свят, що дуже символічно, ми відновлюємо рух до станції Скотувата”, — повідомив голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов.

Фото: “Укрзализныця”

Для відновлення безпечного курсування поїздів на цій дільниці працівники регіональної філії “Донецька залізниця” АТ “Укрзалізниця” спільно з фахівцями штабу ООС, головним управлінням Національної поліції України в Донецькій області та за сприяння Донецької обласної військово-цивільної адміністрації перевірили та підготували інфраструктуру.

Зокрема, структурні підрозділи Укрзалізниці відновили пошкоджений обстрілами фасад будівлі вокзалу Скотувата, систему опалення та внутрішнє оздоблення. Для забезпечення безпеки пасажирів та організації роботи відділу поліції встановлено додатковий паркан, організована система відеоспостереження.

Також на дільниці Скотувата — Фенольна відремонтовано пристрої сигналізації та зв’язку. Укладено пішохідний перехід на 35 км ПК 10 перегону Скотувата — Петруньки.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Прес-служба Операції об’єднаних сил уточнила, що станція “Скотоувата” не працювала з 2015 року.

“Запуск станції дає можливість добиратися працюючим жителям до місця роботи, студентам – до місць навчання, пенсіонерам – для отримання пенсій та, що важливо, для закупівлі необхідних ліків. Тобто відтепер завдяки роботі залізниці все можна робити набагато швидше. Наше спільне завдання – мінімізувати наслідки війни для місцевого населення, перш за все для дітей і літніх людей”, – заявив помічник командувача об’єднаних сил зі стратегічних комунікацій полковник Дмитро Бородавко.

Перший поїзд на станції “Скотувата” зустрічали з оркестром.