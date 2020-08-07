Про це повідомили в прес-службі “Укрзалізниці”.
З метою підвищення рівня безпеки пасажирів в потягах “Укрзалізниця” розробила комплексну програму, реалізація якої стартує найближчим часом.
Поки що програма буде діяти в рамках пілотного проекту. У поїздах буде їздити охорона, в вагонах буде встановлено спеціальні пристрої для контролю ситуації. Також на вокзалах будуть шукати злодіїв і боротися з безквитковим проїздом.
Наразі планується розповісти про всі напрямки програми на наступному тижні.
В “Укрзалізниці” вказали, що мета програми – чіткий алгоритм спільних дій поїзних бригад, правоохоронців, воєнізованої охорони.
Як результат – підвищення рівня безпеки та комфорту пасажирів під час їх подорожей.
Нагадаємо, у п’ятницю, 31 липня, в поїзді “Маріуполь — Київ” чоловік увірвався до купе, де їхала жінка з дитиною. Він побив її та намагався зґвалтувати.
- Ситуація з побиттям жінки у потязі сполученням “Маріуполь — Київ” вночі 31 липня перебуває на контролі органів операційного управління “Укрзалізниці”.