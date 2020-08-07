Керівництво "Укрзалізниці" повідомило про те, що пустить охорону в поїзди заради безпеки своїх пасажирів.

Про це повідомили в прес-службі “Укрзалізниці”.

З метою підвищення рівня безпеки пасажирів в потягах “Укрзалізниця” розробила комплексну програму, реалізація якої стартує найближчим часом.

Поки що програма буде діяти в рамках пілотного проекту. У поїздах буде їздити охорона, в вагонах буде встановлено спеціальні пристрої для контролю ситуації. Також на вокзалах будуть шукати злодіїв і боротися з безквитковим проїздом.

Наразі планується розповісти про всі напрямки програми на наступному тижні.

В “Укрзалізниці” вказали, що мета програми – чіткий алгоритм спільних дій поїзних бригад, правоохоронців, воєнізованої охорони.

Як результат – підвищення рівня безпеки та комфорту пасажирів під час їх подорожей.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 липня, в поїзді “Маріуполь — Київ” чоловік увірвався до купе, де їхала жінка з дитиною. Він побив її та намагався зґвалтувати.