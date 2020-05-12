Про це повідомив виконуючий обов’язки голови правління “Укрзалізниці” Іван Юрик.

Він розповів, що за умови скасування або пом’якшення карантинних заходів “Укрзалізниця” готова оперативно призначити поїзди і сповістити населення про відновлення приміського сполучення.

Наразі фахівці компанії проводять технічний огляд обладнання і рухомого складу, перевіряють працездатність кас і платіжних терміналів, здійснюють поточні ремонти вокзалів і поїздів. Для працівників пасажирського господарства закуповуються засоби індивідуального захисту.

“Відновлення приміського пасажирського сполучення, згідно плану, відбудеться у два етапи: на першому етапі на колії повернуться 745 приміських поїздів для забезпечення підвозу громадян до місць роботи в години “пік”, на другому – плануємо призначити ще 571 поїзд, і, таким чином, повністю відновити приміський залізничний рух”, — уточнив Юрик.

Водночас він нагадав про збитковість сектору приміських перевезень через хронічну недокомпенсацію місцевими бюджетами за поїздки пільгових категорій громадян.

Так, за даними фахівців Укрзалізниці, при відновленні курсування на першому етапі, виходячи із місячного розрахунку, компанія недоотримає 279,5 млн грн, а на другому — ще 224,5 млн грн.