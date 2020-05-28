Про це повідомив в.о. голови правління АТ “Укрзалізниця” Іван Юрик в Facebook.
“Укрзалізниця” з 1 червня почне перший етап відновлення курсування приміських поїздів. Ми соціально відповідальна компанія і розуміємо важливість відновлення приміського сполучення. На сьогоднішній день УЗ отримала дозвіл на запуск в 10 областях. З наступного тижня відновлять свої маршрути 214 електричок”, – написав Юрик.
Відповідні рішення про ослаблення карантину з 1 червня в компанії отримали від Харківської, Полтавської, Луганської, Донецької, Тернопільської, Івано-Франківської, Одеської, Черкаської, Житомирської та Хмельницької областей.
Юрик нагадав, що пасажири повинні дотримуватися всіх санітарних норм і серйозно ставитися до карантину.
Перелік приміських поїздів, які відновлять рух з 1 червня, найближчим часом з’явиться на офіційних сайтах регіональних філій “Укрзалізниці”.
- У середу, 27 травня, АТ “Укрзалізниця” відновила роботу залізничних квиткових кас на вокзалах.
- “Укрзалізниця” відкрила продаж квитків на перші 5 потягів Інтерсіті +.
- Також УЗ почала продаж квитків на потяги далекого сполучення.
- “Укрзалізниця” відкрила продаж квитків на ще 12 напрямків по Україні. Потяги почнуть курсувати з 1 червня.