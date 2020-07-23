Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Це стало можливим завдяки постанові Міністерства охорони здоров’я №39 від 3 липня 2020 року “Про внесення змін до Тимчасових рекомендації по організації протиепідемічних заходів при організації ж / д перевезень в період карантину у зв’язку з поширенням коронавирусной хвороби (COVID- 19)”

“” Укрзалізниця “відновила послуги харчування в швидкісних поїздах. Також компанія почала реалізацію кондитерських виробів, води та інших холодних напоїв в поїздах далекого прямування”, – йдеться в повідомленні.

Під час поїздки швидкісними поїздами “Інтерсіті +” і “Інтерсіті” пасажири можуть купити не тільки питну воду, холодні напої, а й продукти харчування в індивідуальній упаковці, готові страви.

Також наголошується, що пасажири повинні дотримуватися соціальну дистанцію – в вагоні-буфеті можуть перебувати не більше двох осіб.