Про це повідомили в прес-службі “Укрзалізниці”.
Поїзд відправиться з Києва 3 серпня і буде курсувати по непарних днях. З Рахова він виїде 4 серпня і буде курсувати по парних днях.
Квитки на поїзд №217/218 Київ – Рахів вже в продажу.
Квитки можна придбати на офіційному сайті компанії або в залізничних касах.
В “Укрзалізниці” нагадали, що для посадки пасажири обов’язково повинні вдягнути маски і пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці в вагон.
- Раніше повідомлялося, що в “Укрзалізниці” оголосили про відкриття продажу квитків ще на п’ять потягів після паузи через коронавірус.