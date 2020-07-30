В "Укрзалізниці" повідомили, що з 3 серпня почне курсувати поїзд з Києва до Карпат.

Про це повідомили в прес-службі “Укрзалізниці”.

Поїзд відправиться з Києва 3 серпня і буде курсувати по непарних днях. З Рахова він виїде 4 серпня і буде курсувати по парних днях.

Квитки на поїзд №217/218 Київ – Рахів вже в продажу.

Квитки можна придбати на офіційному сайті компанії або в залізничних касах.

В “Укрзалізниці” нагадали, що для посадки пасажири обов’язково повинні вдягнути маски і пройти температурний скринінг при вході на вокзал і при посадці в вагон.