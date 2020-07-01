Про це повідомляє пресслужба компанії.

Рух приміських поїздів частково відновлено згідно з рішенням регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Волинській та Рівненській областях.

Так, з 30 червня відновили своє курсування наступні поїзди: №6092/6091 Рiвне — Львів, №6096/6095 Львів — Рівне, №6384/6383 Красне — Рівне — Здолбунів, №6382/6381 Здолбунiв — Рівне — Красне, №6302 Іваничі — Ковель, №6307 Ковель — Іваничі, №6341/6342 Сарни — Здолбунiв, №6335/6336 Здолбунiв — Сарни, №6319/6321 Сарни — Рафалівка, Чорторийськ — Ковель, №6320/6322 Ковель — Чорторийськ, Рафалівка — Сарни.

Зазначається, що наразі діють обмеження щодо кількості пасажирів, а саме перевезення по Рівненській області в межах 50% від кількості місць для сидіння, а по Волинській області в межах кількості місць для сидіння. Також обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів буде здійснюватися поїзними бригадами та працівниками воєнізованої охорони. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть поліцію.