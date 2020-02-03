Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" в пілотному режимі ввела послугу доставки ручної поклажі.

Про це йдеться на сайті залізничної компанії.

Послугу в пілотному режимі надаватимуть в трьох потягах.

“Укрзалізниця” вводить нову послугу для пасажирів – доставку ручної поклажі в/з поїзда. Вже з 3 лютого цього року послуга буде надаватися в пілотному режимі в трьох потягах. Так, залізничники відпрацюють механізм надання послуги на вокзалах “Київ-Пасажирський”, “Дніпро”, “Львів”, “Харків-Пасажирський” і в поїздах №79 / 80 “Дніпро – Київ – Дніпро”, №92 / 91 “Львів – Київ – Львів”, №63 / 64 “Харків – Київ – Харків”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, пасажирам пропонуватиметься доставка ручної поклажі з вокзалу до вокзалу або адресна – від дверей до дверей.

Замовлення адресної доставки передбачає, що кур’єр сам забере поклажу і доставить по кінцевій адресі.

Вартість послуги складе 200 гривень, якщо доставка буде здійснюватися від вокзалу до вокзалу, і 350 гривень – від дверей до дверей.

Згідно з повідомленням, послуга надається за бажанням пасажира, який має проїзний документ і здійснює поїздку від станції початкового відправлення до кінцевої станції прибуття поїзда.

Допускається до перевезення ручна поклажа пасажира вагою до 36 кг включно.