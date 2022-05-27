У зв’язку з дефіцитом нафтопродуктів на внутрішньому ринку прийнято проєкт постанови щодо здійснення їх публічних закупівель в умовах воєнного стану.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Проєктом передбачається, що АТ “Укрзалізниця”, виступаючи в ролі замовника буде здійснювати закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.

Закуплені нафтопродукти будуть спрямовані на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву.

Також нагадаємо, що Урядом було погоджено рішення щодо залучення НАК “Нафтогаз України” кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку у розмірі до 300 млн євро. Строк дії кредитної лінії до 25 березня 2024 року.

Залучені кошти будуть спрямовані на закупівлю природного газу з метою забезпечення у повному обсязі потреб українських споживачів в енергоресурсах.