Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Проєктом передбачається, що АТ “Укрзалізниця”, виступаючи в ролі замовника буде здійснювати закупівлю нафтопродуктів за зовнішньоекономічними договорами.
Закуплені нафтопродукти будуть спрямовані на першочергові потреби держави та на збільшення державного резерву.
Також нагадаємо, що Урядом було погоджено рішення щодо залучення НАК “Нафтогаз України” кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку у розмірі до 300 млн євро. Строк дії кредитної лінії до 25 березня 2024 року.
Залучені кошти будуть спрямовані на закупівлю природного газу з метою забезпечення у повному обсязі потреб українських споживачів в енергоресурсах.
- Українці, які виїжджають із небезпечних зон та окупованих міст, отримуватимуть грошову підтримку від держави під час евакуації. Для цього Укрзалізниця співпрацюватиме з працівниками Укрпошти, які будуть видавати кошти в спеціально призначених для цього пунктах на вокзалі у Львові. Невдовзі перелік вокзалів розшириться.
- 14 травня у Міністерстві економіки оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 33,36 грн/л та дизельного пального – 35,31 грн/л, з яких розраховується гранична ціна реалізації пального на роздрібних АЗС.
- У травні в Україні спостерігатиметься гострий дефіцит бензину. Ймовірно, у червні ситуація поліпшиться, адже наразі налагоджується процес постачання палива з Європи.