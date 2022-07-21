Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.
Йдеться, що український уряд починає залучати на ринок великі нафтові компанії. Для цього підписують з ними прямі довгострокові договори.
Державним імпортером пального для потреб економіки визначено “Укрзалізницю”. Успішний досвід постачань до України польською компанією пального в останні місяці дозволив перейти на стратегічний вимір співпраці.
Міністерство розраховує, що постачання покращать ситуацію з нестачею пального. Зокрема те, що це вплине на зменшення ціни дизелю на АЗС.
Плануються системні та оперативні постачання пального. Очікується, що найближчим часом буде реально забезпечувати ключові потреби країни у пальному. Це стосується Збройних Сил України, аграріїв, промисловості та цивільного населення.
- Нагадаємо, наприкінці червня у Раді національної безпеки України порадили громадянам звикати до нових цін на пальне. Проблема з його браком має розв’язатися через “певний проміжок часу”.