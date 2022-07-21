"Укрзалізниця" домовилася про системні та оперативні постачання дизельного пального. Для цього будуть співпрацювати з однією з найбільших нафтопереробних компаній Східної Європи польською PKN Orlen.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Йдеться, що український уряд починає залучати на ринок великі нафтові компанії. Для цього підписують з ними прямі довгострокові договори.

Державним імпортером пального для потреб економіки визначено “Укрзалізницю”. Успішний досвід постачань до України польською компанією пального в останні місяці дозволив перейти на стратегічний вимір співпраці.

Міністерство розраховує, що постачання покращать ситуацію з нестачею пального. Зокрема те, що це вплине на зменшення ціни дизелю на АЗС.

Плануються системні та оперативні постачання пального. Очікується, що найближчим часом буде реально забезпечувати ключові потреби країни у пальному. Це стосується Збройних Сил України, аграріїв, промисловості та цивільного населення.