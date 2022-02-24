Про це йдеться у дописі пресслужби “Укрзалізниці” у Facebook.
Повідомляється, що з території Донецької та Луганської областей поїздами було евакуйовано 3 100 місцевих жителів.
Окрім цього “УЗ” інформує, що з метою безпеки руху на ділянці Волноваха-Південнодонбаська персонал залізниці евакуйовано.
Також “Укрзалізниця” призначила додатковий потяг сполученням Київ-Вінниця.
- Нагадаємо, о 5 ранку 24 лютого Російська Федерація оголосила Україні війну.
- Під час нападу Росії на Україну ворожі війська повільно готуються до наступу на Херсон і Мелітополь. Радник Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що українські військовослужбовці готові здійснювати спротив.
- Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ. Зокрема зазначається, що противник був зупинений у Чернігівській області. Водночас повернули під контроль міста Маріуполь та Щастя.