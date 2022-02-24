За інформацією АТ "Укрзалізниця", сьогодні з Донеччини та Луганщини було евакуйовано декілька тисяч місцевих жителів.

Про це йдеться у дописі пресслужби “Укрзалізниці” у Facebook.

Повідомляється, що з території Донецької та Луганської областей поїздами було евакуйовано 3 100 місцевих жителів.

Окрім цього “УЗ” інформує, що з метою безпеки руху на ділянці Волноваха-Південнодонбаська персонал залізниці евакуйовано.

Також “Укрзалізниця” призначила додатковий потяг сполученням Київ-Вінниця.