Звернення до спортсмена опубліковано на сторінці УЗ у Facebook. Так перевізник відреагував на фото, яке Усик опублікував у сторіз в Instagram.

“Ніколи такого не було — і знову сталося… “Укрзалізниці” вкотре доводиться переживати через поведінку кумирів багатьох українців. Цього разу відомий боксер Олександр Усик, мабуть, забув про правила поведінки на об’єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж. Олександре, серед залізничників теж багато Ваших фанів, але правил важливо дотримуватися. Бережіть себе і нерви машиністів!” – йдеться у повідомленні.

Перевізник закликав Усика більше не порушувати правила і бути прикладом для своїх шанувальників, а також побажав успішної підготовки до бою з Ентоні Джошуа.

Сам спортсмен поки ніяк не коментував заяву “Укрзалізниці”.