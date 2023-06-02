Джерело: “Укрзалізниця”.
Зазначається, що цей грант від ЄС допоможе покрити найнагальніші потреби єдиної в Україні залізничної компанії, яка підтримує українську економіку та українців під час повномасштабної війни.
Спочатку грант ЄС у розмірі 6,7 млн євро для “Укрзалізниці” передбачався для проєкту ЄІБ “Модернізація української залізниці” для вдосконалення та електрифікації частини залізничної системи в Україні. Проте після початку повномасштабної війни потреби змінилися.
Відповідно до рішення Європейської комісії, початковий грант було перепрофільовано на термінову екстрену підтримку “Укрзалізниці” з метою забезпечення продовження функціонування залізниці та задоволення нагальних потреб у перевезеннях пасажирів та гуманітарної допомоги.
“Залізничний транспорт виявився критично важливим для порятунку українців, переміщення переселенців і транспортування вантажів в умовах російської агресії проти України. Співпраця у транспортному секторі залишається пріоритетом для ЄС, і включає, зокрема, розширення залізничного сполучення між ЄС та Україною”, – сказала Клое Алліо, керівниця відділу “Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура і довкілля” Представництва Європейського Союзу в Україні.
Своєю чергою, член правління АТ “Укрзалізниця” Антон Мішин наголосив на тому, що ця допомога є вкрай важливо для підтримки ліквідності компанії, відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури та забезпечення стабільної роботи залізниці.
- “Укрзалізниця” отримає від Світового банку 25 мільйонів доларів, кошти спрямують на відбудову залізничної інфраструктури.
- Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало “Укрзалізниці” 105 дизель-генераторів на суму 2,7 мільйона доларів.
- Уряд України спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку готують проєкт відновлення залізниці. Відтак, Україна залучить від ЄБРР 200 млн для “Укрзалізниці”.