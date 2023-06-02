Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), банк Європейського Союзу та АТ "Укрзалізниця" підписали грантову угоду від ЄС на суму 6,7 млн євро для підтримки життєдіяльності компанії під час повномасштабної війни Росії проти України

Джерело: “Укрзалізниця”.

Зазначається, що цей грант від ЄС допоможе покрити найнагальніші потреби єдиної в Україні залізничної компанії, яка підтримує українську економіку та українців під час повномасштабної війни.

Спочатку грант ЄС у розмірі 6,7 млн євро для “Укрзалізниці” передбачався для проєкту ЄІБ “Модернізація української залізниці” для вдосконалення та електрифікації частини залізничної системи в Україні. Проте після початку повномасштабної війни потреби змінилися.

Відповідно до рішення Європейської комісії, початковий грант було перепрофільовано на термінову екстрену підтримку “Укрзалізниці” з метою забезпечення продовження функціонування залізниці та задоволення нагальних потреб у перевезеннях пасажирів та гуманітарної допомоги.

“Залізничний транспорт виявився критично важливим для порятунку українців, переміщення переселенців і транспортування вантажів в умовах російської агресії проти України. Співпраця у транспортному секторі залишається пріоритетом для ЄС, і включає, зокрема, розширення залізничного сполучення між ЄС та Україною”, – сказала Клое Алліо, керівниця відділу “Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура і довкілля” Представництва Європейського Союзу в Україні.

Своєю чергою, член правління АТ “Укрзалізниця” Антон Мішин наголосив на тому, що ця допомога є вкрай важливо для підтримки ліквідності компанії, відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури та забезпечення стабільної роботи залізниці.