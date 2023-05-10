Делегація АТ "Укрзалізниця" на чолі з членом правління В’ячеславом Єрьоміним взяла участь у відкритті виставки Transport logistic 2023, яка проходить у Мюнхені з 9 по 12 травня, та презентувала свій стенд. Також українські залізничники провели низку зустрічей із міжнародними партнерами та підписали меморандуми про взаєморозуміння та співробітництво з групою компаній Литовських залізниць LTG, LTG Cargo, а також з польською компанією LAUDE SMART INTERMODAL S.A.

Про це інформує пресслужба “Укрзалізниці”.

Так, українські та литовські залізничники домовилися про реалізацію спільного проєкту “Операційна модель FREE Rail”. Його метою є зміцнення відносин в галузі залізничного транспорту, збільшення пропускної спроможності та інтероперабельності транспортної інфраструктури відповідно до постійно зростаючих потоків вантажних і пасажирських перевезень, що проходять через Литву й Україну.

Йдеться про створення сумісної, стійкої та незалежної від країн-агресорів залізничної системи та розвиток вантажних і пасажирських перевезень по колії 1520 мм між демократичними країнами.

Зокрема, завдяки реалізації проєкту сторони планують сформувати єдину, повністю незалежну систему експлуатації залізниці на мережі 1520 мм з точки зору технічних стандартів, ІТ систем, положень або будь-якого виду сертифікації Ради із залізничного транспорту.

Також передбачається розвиток альтернативних транспортних коридорів між портами Балтійського моря та Україною, в обхід Росії та Білорусі, та подальше зменшення залежності від російських та білоруських транзитних вантажопотоків.

Про налагодження подальшого ефективного співробітництва у сфері залізничних перевезень представники “Укрзалізниці” домовилися також і з польською компанією LAUDE SMART INTERMODAL S.A.

Зокрема, у підписаному 9 травня меморандумі сторони визначили такі напрями співпраці: розвиток партнерства з акцентом на інтермодальних рішеннях для причепів без кранів; вивчення потенціалу для співпраці в транспортуванні наливних вантажів; управління залізничними вагонами, включаючи їх належне утримання та обслуговування; оптимізація вагонного парку та його послуг; вдосконалення залізничних логістичних рішень; цифровізація транспортних процесів; обмін практичним досвідом.

Нагадаємо, що Україна має одну за найбільших у Європі залізничних мереж. Українська залізниця безпосередньо межує та співпрацює із залізницями Польщі, Молдови, Румунії, Словаччини, Угорщини.

Також компанія до повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року обслуговувала 13 українських морських портів Чорноморського та Азовського басейнів. Незважаючи на військову агресію РФ та руйнування інфраструктури, “Укрзалізниця” безперебійно працює та розвивається.