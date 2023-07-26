Так, новий бланк документа наразі узгоджується партнерами — іноземними залізницями, як того вимагають міжнародні правила. Крім того, Укрзалізниця вже прибрала остаточно фрази російською мовою в інформаційних блоках при поверненні міжнародних квитків.

Також планується, що до кінця 2023 року буде затверджено низку узгоджених бланків, оновлених вивісок, навігації тощо.

Нагадаємо, що регіональні філії «Південна залізниця» та «Південно-Західна залізниця» змінять назви в рамках програми українізації об’єктів залізничного транспорту.