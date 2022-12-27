Про це повідомили у пресслужбі “УЗ”.
У компанії зазначили, що на даний час популярністю користуються потяги, які прямують у Карпатському напрямку. А тому буде призначено такі додаткові рейси:
191/192 Київ – Львів
30.12.2022 о 07:44 з Києва і о 15:28 у Львові.
У зворотньому напрямку потяг вирушить 30 грудня о 08:06 та прибуде о 15:38.
229/230 Київ – Ужгород
29.12.2022 з Києва о 20:03 через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачево із прибуттям о 13:23.
У зворотньому напрямку потяг вирушить 30.12.2022 о 22:21 з поверненням до столиці о 13:40.
238/237 Одеса – Ужгород
З Одеси 29.12.2022 о 17.00 через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачево із прибуттям о 12:02.
У зворотньому напрямку потяг вирушить 30.12.2022 о 17.00 з поверненням до Одеси об 11:06.
216/215 Запоріжжя – Івано-Франківськ
Вирушатиме із Запоріжжя 28.12.2022 та 30.12.2022 о 13:05 через Львів о 04:58-05:50 до Івано-Франківська о 08:13.
У зворотньому напрямку потяг вирушить 29.12.2022 та 31.12.2022 о 15:42 через Львів о 18:35-19:10 до Запоріжжя о 12:05.
255/256 Київ – Чернівці
Вирушатиме з Києва 28.12.2022, 29.12.2022, 30.12.2022 через Івано-Франківськ та Коломию до Чернівців о 05:50.
У зворотньому напрямку потяг вирушить 29.12.2022, 30.12.2022 та 01.01.2023 о 17:38 з поверненням до столиці о 09:22.
211/212 Харків – Львів
Вирушатиме з Харкова 29.12.2022 о 13:43 з прибуттям до Львова о 08:27.
У зворотньому напрямку потяг вирушить о 17:50 з прибуттям о 12:13.
І ще одне “бонусне” призначення для Кривбасу, де також маємо різке зростання попиту на квитки:
176/175 Київ – Кривий Ріг
Вирушатиме з Києва 30.12.2022 о 06:19 через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07.
У зворотньому напрямку 30.12.2022 о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.
- 15 листопада вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ “Укрзалізниця” відновила пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом. Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення приїздив до Миколаєва 24 лютого.