Сьогодні, 20 вересня, "Укрзалізниця" та німецька залізнична компанія Deutsche Bahn підписали меморандум про підтримку та співпрацю, який передбачає спільну роботу в галузі міжнародних вантажних перевезень.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

У повідомленні зазначається, що компанія Deutsche Bahn пообіцяла довгострокову допомогу та підтримку “Укрзалізниці”. Меморандум, який 20 вересня 2022 року підписали генеральний директор DB Річард Лутц та генеральний директор АТ “Укрзалізниця” забезпечить отримання допомоги “Укрзалізницею” у відбудові української залізничної інфраструктури.

Крім того, ця домовленість також охоплює співпрацю для розширення коридорів залізничних вантажних перевезень, пропускної спроможності терміналів та консультаційні послуги для запровадження європейських стандартів в управлінні залізницею.

“Я впевнений, що партнерство між DB та “Укрзалізницею” може принести значні переваги обом сторонам у розширенні вантажних перевезень та експорті зерна до Європи. Немає сумніву, що DB є експертом у цій сфері. Потужна синергія постане завдяки професіоналізму DB в поєднанні зі сміливістю й мотивацією УЗ, і ця синергія може запропонувати Європі та європейцям нову стійкість і більше можливостей для переведення руху на залізницю. Я хотів би подякувати доктору Лутцу та співробітникам DB за підтримку України”, — зазначив голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишін.

Натомість генеральний директор Deutsche Bahn Річард Лутц заявив, що ефективна залізнична система буде важливою під час відновлення України. Deutsche Bahn і вся європейська залізнична родина добре усвідомлюють цей факт, і твердо підтримують колег в Україні.

“Ми дуже поважаємо непохитність і мужність наших українських колег при виконанні своєї роботи в умовах війни. Для мільйонів людей залізниця є єдиним транспортним засобом, для економіки — це найважливіше рятівне коло. Це і честь, і наш обов’язок партнерства з “Укрзалізницею” на її шляху до світлого майбутнього”, – зауважив генеральний директор DB Річард Лутц.

Варто зазначити, що Deutsche Bahn та “Укрзалізниця” почали працювати разом над модернізацією та реформуванням залізничної системи України ще до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

У повідомленні наголосили, що нове партнерство має на меті загалом покращити залізничні вантажні перевезення та зокрема сільськогосподарські. Фахівці DB Cargo допоможуть розробити та модернізувати вантажні коридори для перевалки між широкою та європейською коліями.

Крім того, Deutsche Bahn також планує забезпечити “Укрзалізницю” запчастинами й розглядає можливість надання вантажних вагонів, хоча їх потрібно буде переобладнати для широкої колії, що потребуватиме додаткових зусиль.

“DB вже надав УЗ захисний одяг на суму близько 500 тисяч євро. У липні на зустрічі Спільноти європейських залізничних та інфраструктурних компаній (CER), що проходила у Відні, залізничні компанії взяли на себе зобов’язання надати екстрену допомогу та закликали виділити достатнє фінансування для плану відбудови України”, – розповіли в “Укрзалізниці”.

Довідка. Deutsche Bahn AG (DB AG або DB) — німецька залізнична компанія, найбільший залізничний оператор Німеччини. Deutsche Bahn AG є державною компанією, найбільшою залізнично-транспортною та залізнично-інфраструктурною компанією центральної Європи.