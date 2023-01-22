Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram.
За словами Олександра, тієї ночі росіяни почали бити з артилерії так, що не можливо було підняти голову. Міни лягали зовсім поруч, навколо все палало.
“На ранок окупанти почали форсувати річку. Ми разом з ТРО вступили в бій та дали росіянам “прикурити”. Щоб покращити своє положення, противник підігнав свої танки – нам на допомогу прибули ЗСУ”, – згадує прикордонник.
Олександр говорить, що саме в той момент усвідомив крихкість людського життя. “Тоді військові розгромили загарбників і будуть продовжувати це робити аж до перемоги”, – запевняє він.
- У Британській розвідці підтвердили, що росіяни готують лінію оборони за чинною лінією фронту, аби намагатися стримувати будь-які контрнаступи з боку України. Йдеться про так звану “лінію Вагнера”.
- За даними британських розвідників, частину російських військ, які були виведені з правого берега Херсонщини, РФ перекине на Донеччину, зокрема для посилення наступу в районі Бахмута.
- У населеному пункті Яцьківка біля звільненого Лимана, що на Донеччині, правоохоронці виявили штаб російських загарбників зі списками полонених та незаконно заарештованих людей.
- 1 жовтня стало відомо, що українські захисники звільнили Лиман Донецької області. Відступ з окупованих територій російських військ посилило напругу та невдоволення воєнним керівництвом всередині РФ.