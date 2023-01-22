Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram.

За словами Олександра, тієї ночі росіяни почали бити з артилерії так, що не можливо було підняти голову. Міни лягали зовсім поруч, навколо все палало.

“На ранок окупанти почали форсувати річку. Ми разом з ТРО вступили в бій та дали росіянам “прикурити”. Щоб покращити своє положення, противник підігнав свої танки – нам на допомогу прибули ЗСУ”, – згадує прикордонник.

Олександр говорить, що саме в той момент усвідомив крихкість людського життя. “Тоді військові розгромили загарбників і будуть продовжувати це робити аж до перемоги”, – запевняє він.