Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Укрзалізниця та Укравтодор відновлюють транспортне сполучення в деокупованих Ізюмі та Балаклії // 8 фото
Він зауважив, що завдання служб зараз – відновити транспортне сполучення з обласним центром, з сусідніми областями. Це дозволить налагодити стале постачання продуктів, медикаментів, спростить роботу рятувальних та комунальних служб.
“Ми це вже бачили на Київщині та Чернігівщині – тікаючи, ворог руйнує мости та шляхопроводи. Доженемо, відбудуємо”, – зазначив міністр.
Зараз на місці працює велика інфраструктурна команда – керівництво міністерства, Укравтодору, Укрзалізниці та Укрпошти. Усі мають оцінити збитки та пріоритети для відновлення.
За словами Кубракова, Укрпошта вже видає пенсії завдяки роботі мобільних відділень – декілька сотень людей вже отримали свої пенсії за 3 місяці.
Служба автомобільних доріг у Харківській області розчищає дороги від залишків техніки окупантів. За тиждень планується влаштувати дві тимчасові переправи на зруйнованих мостах, розчистити 30 км доріг.
Укрзалізниця слідом за розмінуванням відновлює колії. Пріоритет – відновлення залізничного сполучення з Балаклеєю.
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