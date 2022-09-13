Укрзалізниця та Укравтодор розчищають автошляхи від залишків техніки окупантів та ремонтують залізничні колії у деокупованих Ізюмі, Балаклії та ще десятку населених пунктів на Харківщині.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.















Укрзалізниця та Укравтодор відновлюють транспортне сполучення в деокупованих Ізюмі та Балаклії // 8 фото

Він зауважив, що завдання служб зараз – відновити транспортне сполучення з обласним центром, з сусідніми областями. Це дозволить налагодити стале постачання продуктів, медикаментів, спростить роботу рятувальних та комунальних служб.

“Ми це вже бачили на Київщині та Чернігівщині – тікаючи, ворог руйнує мости та шляхопроводи. Доженемо, відбудуємо”, – зазначив міністр.

Зараз на місці працює велика інфраструктурна команда – керівництво міністерства, Укравтодору, Укрзалізниці та Укрпошти. Усі мають оцінити збитки та пріоритети для відновлення.

За словами Кубракова, Укрпошта вже видає пенсії завдяки роботі мобільних відділень – декілька сотень людей вже отримали свої пенсії за 3 місяці.

Служба автомобільних доріг у Харківській області розчищає дороги від залишків техніки окупантів. За тиждень планується влаштувати дві тимчасові переправи на зруйнованих мостах, розчистити 30 км доріг.

Укрзалізниця слідом за розмінуванням відновлює колії. Пріоритет – відновлення залізничного сполучення з Балаклеєю.