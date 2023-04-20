"Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії відновлює продаж квитків на регулярні рейси до Покровська Донецької області.

Про це інформує пресслужба “Укрзалізниці”.

У компанії нагадали, що досі звідти регулярно курсували виключно евакуаційні рейси, а продаж був відкритий виключно на одностороннє сполучення з Покровська до Львова та Києва і на двостороннє приміське сполучення з Дніпром.

Відтак з 28 квітня почнуть курсувати безпересадкові групи вагонів у складі рейсів 86/234-233/85 Львів-Покровськ-Львів та 80/234-233/79 Київ-Покровськ-Київ.

Відправлення зі Львова щоденно о 10:40, прибуття до Покровська о 13:00, зворотний рейс – о 14:15 з прибуттям о 12:44.

Відправлення зі столиці щоденно о 23:05, прибуття до Покровська о 13:00, зворотний рейс о 14:15 із прибуттям о 05:54.

Зазначимо, що наприкінці березня після успішної подорожі “Поїзда єднання” “Укрзалізниця” запустила поїзд № 104/103 “Львів – Краматорськ”.

Відтак, перший потяг відправився зі Львова 8 квітня о 18:35 і прибув в Краматорськ о 15:06. У зворотному напрямку, з Краматорська, поїзд вирушив 9 квітня о 15:55 і прибув до Львова об 11:51. Надалі потяг курсуватиме через день за цим же розкладом.