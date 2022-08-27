Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці” у Telegram.
Нагадаємо, що 24 серпня російська ракета поцілила у вагони на залізничній станції Чаплине та у житловий сектор селища в Дніпропетвоській області.
Внаслідок ракетного удару загинуло 25 цивільних осіб, серед яких двоє дітей. Ще декілька десятків осіб отримали поранення: “Евакуацію з Донбасу ракетами не спинити: після одноденної паузи в результаті чаплинської трагедії й необхідних відновлювальних робіт, наші сміливі провідники у супроводі медиків вивезли до безпеки за вчора 492 людини. Продовжуємо робити свою роботу, бо кожен евакорейс — це потяг до перемоги”, — йдеться в заяві.
ДОВІДКА. На початку серпня у Донецькій області розпочалася обов’язкова евакуація громадян. У Мінреінтеграції надали поради, як правильно пройти процедуру. Завдяки цьому, станом на 2 серпня, з Донецької області було вивезено 6 158 осіб, серед яких 1 037 — діти. Також президент Володимир Зеленський закликав мешканців Донбасу евакуюватися.
- Сім’ї, патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, можуть втратити право опікувати їх, якщо відмовляються від обов’язкової евакуації.
- До Харкова скасовували всі приміські та регіональні рейси на День незалежності. Водночас у Києві заборонили проведення будь-яких масових заходів.