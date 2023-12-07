"Укрзалізниця" відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

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Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Потяг курсує за маршрутом Скнилів (Україна) — Славкув (Польща). Митне та прикордонне оформлення вантажу проходить на залізничному прикордонному переході Ізов — Грубешів.

“Наразі ще існують формальні питання стосовно швидкого перетину польського кордону, і фахівці вже працюють над прискоренням процесу. Аналогічні рейси будуть організовані й у зворотному напрямку. Зі станції Славкув фури прямують до місця призначення вже автошляхом”, — зазначили в “УЗ”.

Трансфер водіїв автівок з точки завантаження на залізничну платформу в точку розвантаження забезпечується автобусом.

“Щоб замовити перевезення вантажівки поїздом з України, потрібно звернутися до філії “Центр транспортного сервісу “Ліски” АТ “Укрзалізниця”, у зворотному напрямку — до UZ Cargo Poland”, — додали в компанії.