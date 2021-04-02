«Укрзалізниця» відсторонила низку топпосадовців через аварію потяга «Інтерсіті»

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.
Наголошується, що попередні висновки службового розслідування причин аварії вказали на грубі порушення в утриманні верхньої будови колії. Експерти зафіксували технологічні порушення під час виконання колійних робіт на цій ділянці. Крім того, встановлено порушення під час ведення журналів обліку.
“Вже є попередні результати розслідування аварії поїзда та перелік винних, яких ми звільнимо та притягнемо до відповідальності, а коло відповідальних осіб може бути розширене. Також за зазначеним фактом Національна поліція відкрила кримінальне провадження”, – зазначив в.о. голови правління “Укрзалізниці” Іван Юрик.
Зазначається, що від виконання посадових обов’язків відсторонено заступника директора, першого заступника начальника, головного інженера служби колії та інших керівників регіональної філії “Придніпровська залізниця”.
- Вдень 29 березня поблизу Запоріжжя з колії зійшов поїзд “Інтерсіті” Київ-Запоріжжя. З рейок зійшли шість з 9 вагонів поїзда, в яких на момент інциденту перебували 88 пасажирів.
- Через ліквідацію аварії потягу “Інтерсіті” Київ-Запоріжжя рух потягів між Запоріжжям та Дніпром зупинили.