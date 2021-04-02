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«Укрзалізниця» відсторонила низку топпосадовців через аварію потяга «Інтерсіті»

“Укрзалізниця” відсторонила від виконання посадових обов’язків низку керівників Придніпровської залізниці, службова недбалість яких ймовірно призвела до сходження шести вагонів поїзда “Інтерсіті+” сполученням Київ – Запоріжжя.

П’ятниця, 2 квітня 2021, 13:24

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Наголошується, що попередні висновки службового розслідування причин аварії вказали на грубі порушення в утриманні верхньої будови колії. Експерти зафіксували технологічні порушення під час виконання колійних робіт на цій ділянці. Крім того, встановлено порушення під час ведення журналів обліку.

“Вже є попередні результати розслідування аварії поїзда та перелік винних, яких ми звільнимо та притягнемо до відповідальності, а коло відповідальних осіб може бути розширене. Також за зазначеним фактом Національна поліція відкрила кримінальне провадження”, – зазначив в.о. голови правління “Укрзалізниці” Іван Юрик.

Зазначається, що від виконання посадових обов’язків відсторонено заступника директора, першого заступника начальника, головного інженера служби колії та інших керівників регіональної філії “Придніпровська залізниця”.

  • Вдень 29 березня поблизу Запоріжжя з колії зійшов поїзд “Інтерсіті” Київ-Запоріжжя. З рейок зійшли шість з 9 вагонів поїзда, в яких на момент інциденту перебували 88 пасажирів.
  • Через ліквідацію аварії потягу “Інтерсіті” Київ-Запоріжжя рух потягів між Запоріжжям та Дніпром зупинили.
Теги: аварія, аварія, Укрзалізниця, Интерсити

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