Вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ "Укрзалізниця" відновила пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом. Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення приїздив до Миколаєва 24 лютого.

Про це повідомляє “Українська правда” та пресслужба “Укрзалізниці“.

Зазначається, що вранці 15 листопада до Миколаєва прибув перший потяг із Києва.

Поїзд №121/122 Київ – Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці й по непарних – з Миколаєва. Зі столиці він вирушатиме о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55. Квитки вже можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах “Укрзалізниці”.

Протягом 10 днів також планують запустити пасажирські поїзди до Херсона.