Про це повідомляє “Українська правда” та пресслужба “Укрзалізниці“. 

Зазначається, що вранці 15 листопада до Миколаєва прибув перший потяг із Києва.

Поїзд №121/122 Київ – Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці й по непарних – з Миколаєва. Зі столиці він вирушатиме о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55. Квитки вже можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах “Укрзалізниці”.

Протягом 10 днів також планують запустити пасажирські поїзди до Херсона.