Про це повідомляє “Українська правда” та пресслужба “Укрзалізниці“.
Зазначається, що вранці 15 листопада до Миколаєва прибув перший потяг із Києва.
Поїзд №121/122 Київ – Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці й по непарних – з Миколаєва. Зі столиці він вирушатиме о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55. Квитки вже можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах “Укрзалізниці”.
Протягом 10 днів також планують запустити пасажирські поїзди до Херсона.
- У нещодавно звільненому від російської окупації Херсоні критично не вистачає води, ліків та харчових продуктів.
- “Укрзалізниця” анонсувала відновлення залізничного сполучення між Україною та Румунією. Щоденний рейс планують запустити вже з грудня.
- В “Укрзалізниці” надали рекомендації пасажирам, які не встигли на рейс через повітряну тривогу. Радять зберегти квиток.