АТ "Укрзалізниця" встановить на вокзалах електрогенератори та нагрівачі. Їх раніше передало Товариства Червоного Хреста України.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Вартість переданого майна становить близько 12 млн грн. За словами члена правління “Укрзалізниці”, голови пасажирського напрямку Олександра Перцовського, компанія запускає програму енергонезалежності вокзалів разом з Товариством Червоного Хреста України.

На вокзалах планують розгорнути точки, де можна буде отримати чай і каву. За планом, генератори мають “зробити вокзали незалежними від можливих атак ворога на енергетичну інфраструктуру України”.

Електрогенератори встановлять на вокзалах: у Запоріжжі (два вокзали), Вінниці, Хмельницькому, Кам’янці-Подільському, Бердичеві, Рівному, Кривому Розі (два вокзали), Ковелі, Коломиї, Мукачеві, Трускавці, Моршині, Жмеринці, Івано-Франківську, Чернівцях, Чопі, Ужгороді, Житомирі, Миронівці, Чернігові, Тростянці, Сумах, Харкові, Одесі, Черкасах, Кропивницькому, Тернополі, Львові (два вокзали) та на станціях “Тараса Шевченка” та “Дарниця” у м. Києві.