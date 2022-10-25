Про це повідомила пресслужба компанії.
Вартість переданого майна становить близько 12 млн грн. За словами члена правління “Укрзалізниці”, голови пасажирського напрямку Олександра Перцовського, компанія запускає програму енергонезалежності вокзалів разом з Товариством Червоного Хреста України.
На вокзалах планують розгорнути точки, де можна буде отримати чай і каву. За планом, генератори мають “зробити вокзали незалежними від можливих атак ворога на енергетичну інфраструктуру України”.
Електрогенератори встановлять на вокзалах: у Запоріжжі (два вокзали), Вінниці, Хмельницькому, Кам’янці-Подільському, Бердичеві, Рівному, Кривому Розі (два вокзали), Ковелі, Коломиї, Мукачеві, Трускавці, Моршині, Жмеринці, Івано-Франківську, Чернівцях, Чопі, Ужгороді, Житомирі, Миронівці, Чернігові, Тростянці, Сумах, Харкові, Одесі, Черкасах, Кропивницькому, Тернополі, Львові (два вокзали) та на станціях “Тараса Шевченка” та “Дарниця” у м. Києві.
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