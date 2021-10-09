За рішенням суду, “Укрзалізниця” зобов'язана виплатити 100 тисяч гривень моральної компенсації Анастасії Луговій, яку влітку 2020 року побив і ледь не зґвалтував п'яний пасажир у потягу “Маріуполь - Київ”. Жінка рішенням незадоволена.

Про це Анастасія Лугова розповіла в етері “Сніданку з 1+1”.

Як повідомлялось, 31 липня 2020 року, в поїзді “Маріуполь — Київ” чоловік увірвався до купе, де їхала Анастасія Лугова зі своїм сином. Постраждала стверджувала, що чоловік прийшов до купе в трусах, заблокував двері й почав її бити. А тоді намагався зґвалтувати.

Згодом чоловіка затримала поліція. Нападником виявився безквитковий пасажир Віталій Рудзько.

Тоді “Укрзалізниця” пообіцяла звільнити працівників, через недбалість, які допустили цей напад. А провідницю звинуватили у тому, що не проконтролювала посадку до вагона чоловіка, який не мав квитка.

Тепер, за рішенням суду, “Укрзалізниця” зобов’язана виплатити 100 тисяч гривень моральної компенсації постраждалій.

Однак Анастасія Лугова такою ухвалою суду незадоволена, адже просила компенсацію в розмірі 500 тисяч гривень за двох: за себе та маленького сина, який був свідком нападу.

Жінка розповіла, що досі проходить лікування. Зокрема, відвідує остеопата, оскільки від удару порушились хребці на шиї, досі є гулі на чолі.

“Крім того, треба ставити брекети. Це з часом зроблю, адже це вимагає грошей. Звичайно, також працюю з психологами”, – розповіла Анастасія Лугова.